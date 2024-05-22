رئيس مدينة رأس غارب يستعرض 12 طلبًا مقدمة من المواطنين للتوصل لحلها

في إطار الحرص على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بالتواصل المستمر مع المواطنين، واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، جهوده في هذا الصدد.

وأقام اللواء نديم اليوم الأربعاء لقاءً دوريًا مع المواطنين، حيث أكد على أهمية الاستماع لمطالبهم وتلبيتها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وخلال اللقاء، تم استعراض 12 طلبًا مقدمًا من المواطنين بحضور مديري إدارات متعددة.

تنوعت الطلبات بين الحصول على وحدات سكنية وتظلمات من لجنة الإسكان وتحويل عقود الإيجار إلى تمليك وتحرير عقود الأراضي. وتم توجيه هذه الطلبات إلى الجهات المختصة للبت فيها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.

وأكد نديم على استمرارية هذه اللقاءات الدورية بترتيب أسبوعي، بهدف خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها. وتم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لعقد هذه اللقاءات.