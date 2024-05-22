عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يستعرض 12 طلبًا مقدمة من المواطنين للتوصل لحلها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار الحرص على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بالتواصل المستمر مع المواطنين، واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، جهوده في هذا الصدد.

وأقام اللواء نديم اليوم الأربعاء لقاءً دوريًا مع المواطنين، حيث أكد على أهمية الاستماع لمطالبهم وتلبيتها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وخلال اللقاء، تم استعراض 12 طلبًا مقدمًا من المواطنين بحضور مديري إدارات متعددة.

تنوعت الطلبات بين الحصول على وحدات سكنية وتظلمات من لجنة الإسكان وتحويل عقود الإيجار إلى تمليك وتحرير عقود الأراضي. وتم توجيه هذه الطلبات إلى الجهات المختصة للبت فيها بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.

وأكد نديم على استمرارية هذه اللقاءات الدورية بترتيب أسبوعي، بهدف خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها. وتم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع لعقد هذه اللقاءات.

رأس غارب لقاءات دورية تلبية مطالب المواطنين قانونية تواصل مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

حملة رش بالمبيدات لحماية كورنيش رأس غارب من الآفات والأفاعي

رئيس مدينة القصير يتفقد مشروع المدفن الصحي بالكيلو 15

فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة اليوم

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة طيران أوروبية اليوم

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 21 رحلة دولية أوروبية اليوم الثلاثاء

الفنادق ترفع شعار «كاملة العدد».. شواطئ الغردقة تستقبل آلاف المصطافين

انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية بقرى البحر الأحمر..يونيو المقبل

انطلاق «كورس التناغم الزوجي» للمقبلين على الزواج بـ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-