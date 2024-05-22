جمال يوسف عن تجربة مرضه الصعبة: كنت عارف إني ميت

بعدما أصيب في 2020 بالسرطان

كشف الفنان جمال يوسف عن فترة مرضه وأزمته الصحية بعدما أصيب في 2020 بالسرطان، موضحًا أنه وقتها شعر أنه يبدأ من نقطة النهاية.

قال الفنان جمال يوسف في لقائه ببرنامج out box المذاع على قناة صدى البلد: «تعبي كان النهاية بالنسبة لي وكنت عارف إني ميت لكن ربنا وقفني على رجلي تاني»، متابعا : «وقت مرضي قُلت الوصية لأسرتي وهي أن يتماسكوا وأولادي سلمى وأحمد ومحمد أهم ما في حياتي، زمان كنت بدعي إنهم ميتجوزوش ويفضلوا معايا».

وأضاف الفنان جمال يوسف: «ربنا طبطب عليّ ووقت مرضي وجدت ملايين الناس بيدعوا لي وكدة ربنا بيراضيني وأنا شخص راضي وأحسن من غيري كتير».

وأكد أنه يخاف من المرض، مضيفًا: «أصبحت أخاف من المرض بعد أزمتي الأخيرة، وخيانة الصحة صعبة جدًا».

وقال جمال يوسف عن الدروس المستفادة من أزمته الصحية: «تعلمت الصبر ربنا بيشوف قوتك وعزيمتك، ومش هيبتلي حد بأكتر من تحمله».

وأشار إلى أن وفاة والده من أصعب المواقف التي تعرض لها في حياته، معلقًا: «والدي توفى وهو 89 سنة كان كل حاجة في حياتي وهو من ربى أولادي ولم يكن يعلم بمرضي».

وحرص الفنان جمال يوسف أن يوجه الشكر لكل من سانده في أزمة مرضه، منهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزملائه بالفن، وعمرو عبد الجليل، ومحمد صبحي، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، وإيمان شعبان، ومحمد عبد العزيز، خالد عبد السلام، وضياء عبد الخالق، وهبة توفيق، وإيهاب فهمي وكثير من زملائه بالوسط الفني.