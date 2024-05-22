عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعدما أصيب في 2020 بالسرطان

جمال يوسف عن تجربة مرضه الصعبة: كنت عارف إني ميت

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف

كشف الفنان جمال يوسف عن فترة مرضه وأزمته الصحية بعدما أصيب في 2020 بالسرطان، موضحًا أنه وقتها شعر أنه يبدأ من نقطة النهاية.

قال الفنان جمال يوسف في لقائه ببرنامج out box المذاع على قناة صدى البلد: «تعبي كان النهاية بالنسبة لي وكنت عارف إني ميت لكن ربنا وقفني على رجلي تاني»، متابعا : «وقت مرضي قُلت الوصية لأسرتي وهي أن يتماسكوا وأولادي سلمى وأحمد ومحمد أهم ما في حياتي، زمان كنت بدعي إنهم ميتجوزوش ويفضلوا معايا».

وأضاف الفنان جمال يوسف: «ربنا طبطب عليّ ووقت مرضي وجدت ملايين الناس بيدعوا لي وكدة ربنا بيراضيني وأنا شخص راضي وأحسن من غيري كتير».

وأكد أنه يخاف من المرض، مضيفًا: «أصبحت أخاف من المرض بعد أزمتي الأخيرة، وخيانة الصحة صعبة جدًا».

وقال جمال يوسف عن الدروس المستفادة من أزمته الصحية: «تعلمت الصبر ربنا بيشوف قوتك وعزيمتك، ومش هيبتلي حد بأكتر من تحمله».

وأشار إلى أن وفاة والده من أصعب المواقف التي تعرض لها في حياته، معلقًا: «والدي توفى وهو 89 سنة كان كل حاجة في حياتي وهو من ربى أولادي ولم يكن يعلم بمرضي».

وحرص الفنان جمال يوسف أن يوجه الشكر لكل من سانده في أزمة مرضه، منهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزملائه بالفن، وعمرو عبد الجليل، ومحمد صبحي، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، وإيمان شعبان، ومحمد عبد العزيز، خالد عبد السلام، وضياء عبد الخالق، وهبة توفيق، وإيهاب فهمي وكثير من زملائه بالوسط الفني.

جمال يوسف السرطان صدى البلد محمد صبحي عمرو عبد الجليل نشوى مصطفى اشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

لاعب نهضة بركان المغربي يرد على بيان إدارة نادي الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

بعد إصابتك بضربة شمس.. آلية تبريد الجسم وكيف تحمي نفسك منها

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-