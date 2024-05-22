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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لأصحاب هذه الأمراض .. جمال شعبان يعلن مفاجأة تحدث في الصيف لجسمك

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الصيف  والجلطات

العبد لله
وقال شعبان في منشوره " منذ سنوات من أوائل المهتمين بتأثير حرارة الجو وموجاتها على الجلطات.

ممنوع  الصيام منعاً باتاً  في هذا الجو الجهنمي وعلي مسئوليتي لمرضي الشرايين التاجية والدعامات  والصمامات     وهبوط عضلة القلب ومرضي السكر 
ومرضي الكلي وخاصة الطاعنين في السن

ودائما أؤكد علي أهمية الماء البارد غير المثلج 
في الوقاية وعلاج موجات الحرارة وضرباتها
وجلطاتها 

 

( وجعلنا من الماء كل شيء حي  )
نوصي بشرب ٣ لتر ماء بارد غير مثلج يوميا  قبل الشعور بالعطش 
لأن العطش ريما يكون نذير الجفاف
لكن حذار من شرب الماء المثلج
وانت جسمك ساخن وقادم من الشارع  

وكذلك عصير القصب  وتناول البطيخ 
والخضراوات والفواكه والخيار والكنتالوب.

وتجنب التوابل والتبغ والمشروبات الغازية والشاي الساخن والشوربة الساخنة.

وينصح بارتداء الملابس البيضاء 
الفضفاضة و الفاتحة  من  الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان. 

تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الظهيرة  ولا تخرج الا بمظلة أو الطاقية  او الكاب.

التكييف مهم جدا  لان المروحة لا تلطف الحرارة  وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل ٣ ساعات.

الشيوخ والأطفال هما الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة (ومن نعمره ننكسه في الخلق).



 

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