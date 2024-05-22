الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

أسعار الذهب اليوم يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب يوم 22- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,589 جنيها شراء 3,611 جنيها

عيار 22 بيع 3,290 جنيها شراء 3,310 جنيهات

عيار 21 بيع 3,140 جنيها شراء 3,160 جنيها

عيار 18 بيع 2,691 جنيها شراء 2,709 جنيهات

عيار 14 بيع 2,093 جنيها شراء 2,107 جنيهات

عيار 12 بيع 1,794 جنيها شراء 1,806 جنيهات

الاونصة بيع 111,605 جنيهات.. شراء 112,315 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,120 جنيها.. شراء 25,280 جنيها

الكيلو بيع 3,588,571 جنيها.. شراء 3,611,429 جنيها.



سعر الذهب يوم 21- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيه شراء 3,623 جنيها

عيار 22 بيع 3,300 جنيه شراء 3,321 جنيها

عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,170 جنيها

عيار 18 بيع 2,700 جنيه شراء 2,717 جنيها

عيار 14 بيع 2,100 جنيه شراء 2,113 جنيها

عيار 12 بيع 1,800 جنيه شراء 1,811 جنيها

الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 112,671 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيه شراء 25,360 جنيها

الكيلو بيع 3,600,000 جنيه شراء 3,622,857 جنيها



سعر الذهب يوم 20- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,600جنيه شراء 3,623جنيها

عيار 22 بيع 3,300جنيه شراء 3,321جنيها

عيار 21 بيع 3,150جنيها شراء 3,170جنيها

عيار 18 بيع 2,700جنيه شراء 2,717جنيها

عيار 14 بيع 2,100جنيه شراء 2,113جنيها

عيار 12 بيع 1,800جنيه شراء 1,811جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 شراء 25,360

الكيلو بيع 3,600,000 شراء 3,622,857

سعر الذهب يوم 19 - 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,606 جنيهات شراء 3,629 جنيها

عيار 22 بيع 3,305 جنيهات شراء 3,326 جنيها

عيار 21 بيع 3,155 جنيها شراء 3,175 جنيها

عيار 18 بيع 2,704 جنيهات شراء 2,721 جنيها

عيار 14 بيع 2,103 جنيهات شراء 2,117 جنيها

عيار 12 بيع 1,803 جنيهات شراء 1,814 جنيها

الاونصة بيع 112,138 جنيها.. شراء 112,849 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,240 جنيها.. شراء 25,400 جنيه

الكيلو بيع 3,605,714 شرا 3,628,571 جنيه .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.