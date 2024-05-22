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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب يوم 22- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,589 جنيها شراء 3,611 جنيها
عيار 22 بيع 3,290 جنيها شراء 3,310 جنيهات
عيار 21 بيع 3,140 جنيها شراء 3,160 جنيها
عيار 18 بيع 2,691 جنيها شراء 2,709 جنيهات
عيار 14 بيع 2,093 جنيها شراء 2,107 جنيهات
عيار 12 بيع 1,794 جنيها شراء 1,806 جنيهات
الاونصة بيع 111,605 جنيهات.. شراء 112,315 جنيها
الجنيه الذهب بيع 25,120 جنيها.. شراء 25,280 جنيها
الكيلو بيع 3,588,571 جنيها..  شراء 3,611,429 جنيها.
 

سعر الذهب يوم 21- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيه  شراء 3,623 جنيها 
عيار 22 بيع 3,300 جنيه  شراء 3,321 جنيها 
عيار 21 بيع 3,150 جنيها  شراء 3,170 جنيها 
عيار 18 بيع 2,700 جنيه  شراء 2,717 جنيها 
عيار 14 بيع 2,100 جنيه  شراء 2,113 جنيها 
عيار 12 بيع 1,800 جنيه  شراء 1,811 جنيها 
الاونصة بيع 111,960 جنيها  شراء 112,671 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,200  جنيه شراء 25,360 جنيها 
الكيلو بيع 3,600,000 جنيه  شراء 3,622,857 جنيها 
 

سعر الذهب يوم 20- 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,600جنيه شراء 3,623جنيها
عيار 22 بيع 3,300جنيه شراء 3,321جنيها
عيار 21 بيع 3,150جنيها شراء 3,170جنيها
عيار 18 بيع 2,700جنيه شراء 2,717جنيها
عيار 14 بيع 2,100جنيه شراء 2,113جنيها
عيار 12 بيع 1,800جنيه شراء 1,811جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 شراء 25,360
الكيلو بيع 3,600,000 شراء 3,622,857

سعر الذهب يوم 19 - 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,606 جنيهات  شراء 3,629 جنيها 
عيار 22 بيع 3,305 جنيهات  شراء 3,326 جنيها 
عيار 21 بيع 3,155 جنيها  شراء 3,175 جنيها 
عيار 18 بيع 2,704 جنيهات  شراء 2,721 جنيها 
عيار 14 بيع 2,103 جنيهات  شراء 2,117 جنيها
عيار 12 بيع 1,803 جنيهات  شراء 1,814 جنيها
الاونصة بيع 112,138 جنيها..  شراء 112,849 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,240 جنيها..  شراء 25,400 جنيه 
الكيلو بيع 3,605,714 شرا  3,628,571 جنيه .

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح قيمة المصنعية بين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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