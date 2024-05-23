بمعجون الأسنان فقط.. حقيقة إصلاح شاشة موبايلك من كل الخدوش والكسور

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ادعاءات حول إمكانية إصلاح شاشات الهواتف المحطمة باستخدام معجون الأسنان.

في هذا التقرير، نبحث في صحة هذه الادعاءات ونوضح حقيقة ما إذا كان معجون الأسنان يمكنه بالفعل إصلاح شاشات الهواتف المحطمة.

ما هي فكرة استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشات الهواتف؟

تعتمد فكرة استخدام معجون الأسنان على حقيقة أن بعض أنواع معجون الأسنان تحتوي على مواد كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة الخدوش الطفيفة من سطح الشاشة.

هل ينجح معجون الأسنان في إصلاح شاشات الهواتف؟

لا يوجد أي دليل علمي يدعم الادعاءات بأن معجون الأسنان يمكنه إصلاح شاشات الهواتف المحطمة. في الواقع، قد يؤدي استخدام معجون الأسنان إلى إتلاف الشاشة أكثر.

أسباب عدم فاعلية معجون الأسنان في إصلاح شاشات الهواتف:

* الشاشة تتكون من طبقات متعددة: تتكون شاشة الهاتف من عدة طبقات، بما في ذلك طبقة زجاجية خارجية وطبقة LCD داخلية. قد يؤدي استخدام معجون الأسنان إلى خدش الطبقة الزجاجية الخارجية، مما قد يجعل الشاشة تبدو أسوأ.

* معجون الأسنان قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة: قد تحتوي بعض أنواع معجون الأسنان على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تتلف طلاء الشاشة أو مكوناتها الداخلية.

* الحلول البديلة أكثر فاعلية: تتوفر حلول أكثر فاعلية لإصلاح شاشات الهواتف المحطمة، مثل استبدال الشاشة بالكامل أو استخدام واقي شاشة مخصص.

نصائح للحفاظ على شاشة هاتفك:

* استخدم واقي شاشة: يُعد استخدام واقي شاشة أفضل طريقة لحماية شاشة هاتفك من الخدوش والكسر.

* تعامل مع هاتفك بعناية: تجنب إسقاط هاتفك أو وضعه في أماكن قد يتعرض فيها للصدمات أو الخدوش.

* احرص على تنظيف شاشة هاتفك بانتظام: استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً لتنظيف شاشة هاتفك. تجنب استخدام المنظفات القاسية أو الكحول.

في الختام، لا تصدق الادعاءات حول إمكانية إصلاح شاشات الهواتف باستخدام معجون الأسنان. فهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد تؤدي إلى إتلاف هاتفك أكثر. استخدم واقي شاشة وتعامل مع هاتفك بعناية للحفاظ على شاشته آمنة.