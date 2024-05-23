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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إثارتها للجدل بإطلالتها بنهائي الدوري الإنجليزي.. أزمات وشائعات طاردت زوجة محمد صلاح

صدى البلد

أثارت ماجي زوجة لاعب كرة القدم المصري المحترف محمد صلاح، حالة من الجدل الواسع، بعد ما ظهرت في نهائي الدوري الإنجليزي بإطلالة كاجوال لافتة، حيث تساءل الكثيرون عن إطلالتها وسعرها.

هذه المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها ماجي، زوجة محمد صلاح، لشائعات وأزمات وتحيط بها التساؤلات… فما الذي تعرضت له في السابق؟

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شائعات وأزمات طاردت زوجة محمد صلاح

طاردت ماجي صادق، زوجة لاعب كرة القدم المصري المحترف محمد صلاح، الكثير من الشائعات خلال السنوات الماضية، المتنوعة ما بين أزمة خسارة الوزن، وشائعة انفصالها عن زوجها، وخلع الحجاب، وأخيرًا عناق مدرب الريدز كلوب في ليلة وداع الألماني والرحيل عن قلعة الأنفليد.

  • خطفت ماجي الأضواء في 2021، خلال حفل جائزة القدم الذهبية، عندما استلمت الجائزة بالنيابة عن زوجها محمد صلاح، حيث ظهرت بإطلالة مميزة، في الحفل الذي أُقيم في موناكو الفرنسية، حيث احتلت التريند بتساؤلات الكثيرين عن سبب خسارة وزنها، خاصة بعد ما نشر الكابتن مينا سمير، مدرب اللياقة، صورًا لها من حفل موناكو، وصور لها قبل وبعد فقدان الوزن.
  • في يوليو من نفس العام 2021، تداول العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الانباء حول انفصال محمد صلاح وزوجته ماجي، إلا أنه سرعان ما نفى صلاح تلك الشائعات، وقام بنشر صور تجمعه بعائلته، عبر فيسبوك.
  • استمرت الشائعات في ملاحقة ماجي، ففي عام 2022 لاحقتها شائعة خلع الحجاب، بعد ما نشر محمد صلاح صورة برفقة زوجته وابنتيه، وخلفهم شجرة عيد الميلاد في احتفالات الكريسماس، والحقيقة أنه تمت فبركة الصورة وإجراء تعديلات بأحد البرامج الخاصة بتعديل الصور.
  • في 19 مايو من العام الجاري 2024، اظهرت الكاميرات الخاصة بنقل لقطات الاحتفال في ليلة وداع كلوب لليفربول بعد الرحيل الرسمي عن تدريب الريدز، لحظة عناق كلوب لزوجة محمد صلاح، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع بين الجميع، كما عانق صلاح زوجة كلوب كنوع من التعبير عن الاشتياق لها ولزوجها بعد قرار الرحيل بعد سنوات من التشجيع الدائم له خلال مباريات الريدز.

 

سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح في نهائي الدوري الإنجليزي

أطلت ماجي بإطلالة كاملة باللون الأزرق الفاتح، مكونة من جاكيت قصير من الجينز، وبنطال واسع من الجينز ايضا بنفس اللون وبتصميم واسع  من الساق، وأختارت  حقيبة من الجلد باللون اللبني، مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وذلك هلى حجاب باللون الأبيض.

واختارت ماجي إطلالتها من العلامة التجارية Maniere De Voir، وقد وصل سعر الجاكيت إلى 6000 جنيه مصري. أما البنطلون، وصل سعره إلى 7000 جنيه مصري.

وكانت حقيبة ماجي  من حقائب دار Chanel، من طراز SMALL FLAP، ووصل سعرها إلى 16 ألفا و653 دولار، أي ما يعادل 777 ألف جنيه.

وأختارت ماجي بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري، والماسكرا،  الآي لاينر، مع الكحل باللون الأبيض.

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