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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

العائد من الشهادات الادخارية هو أكثر ما يهتم به عملاء البنوك، عند شراء تلك الشهادات، وبناء عليه يقدم البنك الأهلي المصري، عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية، ذات العائد المرتفع، مع اختلاف الشهادات من حيث مدتها ودورية صرف العائد منها والحد الأدنى للشراء ومعدل الفائدة على الشهادة.

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تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية 

  • تستمر الشهادة البلاتينية السنوية لمدة عام واحد فقط، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعاتها.
  • يعتبر العائد من الشهادة البلاتينية السنوية متغيرا وفقًا لدورية صرف العائد، ويتم صرفه بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة
  • يكون العائد من الشهادة البلاتينية 27% سنويًا، أو 23.5 شهريًا، أو 23% يوميًا
  • يمكن لمالك الشهادة الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وفقط للتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة أيضًا.
  • يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

احصل على 5000 جنيه عائدا شهريا من الشهادة البلاتينية 

يمكن لمالك الشهادة البلاتينية السنوية الحصول على دخل شهري قيمته 5091 جنيها مصري لمدة عام، في حال قام بشراء الشهادة من البنك الأهلي على سعر العائد الشهري ما يعادل 23.5% شهريًا، عندما يشتريها بقيمة 260 ألف جنيه.

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