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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شقق إيجار بـ 1200 جنيه.. وزارة الإسكان تقدم هدية لقاطني 4 محافظات

وزارة الإسكان تقدم
وزارة الإسكان تقدم هدية لسكان 4 محافظات

يهتم العديد من المواطنين المقبلين حديثاً على الزواج أو الأسر التي تبحث عن “شقق” مسكن ملائم وبظروف مادية ميسرة لهم بالبحث عن أسعار إيجارات الشقق السكنية، لذلك حرصت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على توفير شقق سكنية بنظام الإيجار.

وأعلنت الوزارة أن هذه الشقق ستكون مزودة بعدادات الغاز والمياه والكهرباء، كما سيتم إتاحة هذه الشقق في القريب العاجل للمواطنين بأسعارًا أقل من مثيلاتها من الشقق الأخرى. وذلك لأن شقق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ستكون مدعومة من صندوق التمويل العقاري.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح الشقق السكنية بنظام الإيجار بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

شروط التأجير

سيتم طرح هذه الوحدات في محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنوفية. ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الشقق من 70 متر مربع إلى 90 متر مربع بأسعار تبدأ من 1200 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا، وذلك حسب مساحة الوحدة.

وسيزداد الإيجار سنويًا بنسبة 7% فقط على أن تكون أقصى مدة للإيجار 7 سنوات قابلة للتجديد إذا تم التوافق بين المستأجر وصندوق التمويل العقاري.

وأوضحت وزارة الإسكان أن أولوية تأجير هذه الشقق ستكون للشخص المتزوج على أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة هو 8000 جنيهًا، والحد الأقصى للشخص الأعزب هو 2500 جنيهًا. 

وأشارت إلى أن هذه الوحدات ستطرح بغرض المعيشة والسكن فقط ولا يجوز استخدامها في أغراض أخرى غير ذلك. 

ومن بين الشروط الأخرى أن تكون هذه الوحدات هي مقر السكن الرئيسي للمستأجر ولا يقوم بإغلاقها أو السكن في مكان أخر بدلًا منها. 

مكان الإعلان

ومن المقرر الإعلان على فتح باب التعاقد على إيجار هذه الشقق للمواطنين من خلال الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، حيث سيتم توفير كافة المعلومات والشروط عن الشقق والمساحات والأسعار.

وتسعى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية دائمًا إلى توفير نماذج مختلفة من الشقق التي تلبى احتياجات الطلب المتزايد على العمران. كما تهدف إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها من الشقق الأخرى التي يطرحها القطاع الخاص. 

وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين عن طريق توفير المسكن الملائم وإتاحة المرافق الخاصة به والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية لكافة فئات المجتمع.

شقق شقق إيجار وزارة الاسكان الجيزة الشرقية المنوفية

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