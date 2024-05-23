سمير عثمان عن أزمة مباراة الترسانة وحرس الحدود: الأخطاء التحكيمية أمر وارد

كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى أن الأخطاء التحكيمية فى بعض المباريات أمر وارد فى عالم مباريات كرة القدم ونشاهده فى أكبر المباريات بالبطولات الكبرى على مستوى العالم.

وأضاف سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" إحتساب الحكم محمود البنا أمس ركلة جزاء مثيرة لفريق الترسانة أمام حرس الحدود جاء بقرار من الحكم المساعد وليس منه شخصياً ".

وأشار سمير محمود عثمان " لاعب فريق الترسانة كان عليه التوجه إلى الحكم والإعتراف بالخطأ حيث كان سيصبح موقفه الأفضل هذا الموسم والتراجع عن قرار ركلة الجزاء ".