عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العلاقات لن تتغير.. روسيا تعلن موقفها الرسمي من الانتخابات البرلمانية البريطانية

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها مع بريطانيا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في الممكلة المتحدة، لأن جميع القوى السياسية البريطانية مناهضة لـ روسيا بطبيعتها.

ووفقا لمسؤول الكرملين، فمن غير المرجح حدوث تغيير في العلاقات بين البلدين. 

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، من المستحيل عمليا رؤية أي قوى ذات توجه رصين في المشهد السياسي في بريطانيا".

وأضاف أن "جميع القوى السياسية غارقة في الخوف المطلق من روسيا والموقف العدائي تجاه بلدنا. لذلك، في سياق علاقاتنا، لن تغير الانتخابات شيئا".

ووصف بيسكوف الانتخابات البريطانية بأنها "شأنها الداخلي"، مضيفا: "نحن لا نتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، ولا نتسامح مع قيام دول أخرى بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

كما قال سوناك إن الملك تشارلز الثالث وافق على حل البرلمان، مؤكدًا أن الانتخابات العامة ستُجرى في 4 يوليو 2024.

الصين ترد على مزاعم بريطانيا بتزويد روسيا بأسلحة فتاكة

بريطانيا تتهم الصين بتقديم "مساعدات فتاكة" لروسيا في حرب أوكرانيا

روسيا بريطانيا الكرملين ديمتري بيسكوف الانتخابات البرلمانية الانتخابات البريطانية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

موضوعات متعلقة

الصين ترد على مزاعم بريطانيا بتزويد روسيا بأسلحة فتاكة

الانتخابات 4 يوليو.. رئيس وزراء بريطانيا: الملك تشارلز وافق على حل البرلمان

بريطانيا.. توقعات بتحقيق البلاد انخفاضا قياسيا وكسر الرقم الصعب

بريطانيا تتخلى عن الاحتلال بمجلس الأمن: لن نؤيد عملية موسعة في رفح

ترشيحاتنا

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر 1-1 في الدوري

تركيا: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مقاومة الاعتراف بفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-