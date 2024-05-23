العلاقات لن تتغير.. روسيا تعلن موقفها الرسمي من الانتخابات البرلمانية البريطانية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها مع بريطانيا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في الممكلة المتحدة، لأن جميع القوى السياسية البريطانية مناهضة لـ روسيا بطبيعتها.

ووفقا لمسؤول الكرملين، فمن غير المرجح حدوث تغيير في العلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، من المستحيل عمليا رؤية أي قوى ذات توجه رصين في المشهد السياسي في بريطانيا".

وأضاف أن "جميع القوى السياسية غارقة في الخوف المطلق من روسيا والموقف العدائي تجاه بلدنا. لذلك، في سياق علاقاتنا، لن تغير الانتخابات شيئا".

ووصف بيسكوف الانتخابات البريطانية بأنها "شأنها الداخلي"، مضيفا: "نحن لا نتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، ولا نتسامح مع قيام دول أخرى بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

كما قال سوناك إن الملك تشارلز الثالث وافق على حل البرلمان، مؤكدًا أن الانتخابات العامة ستُجرى في 4 يوليو 2024.