أخبار التوك شو|أبو العينين: مصر لعبت دورا قويا لإيجاد حل للأزمة ووقف حرب غزة.. مخطط إسرائيلي أمريكي يستهدف أمن مصر.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أبو العينين: مصر لعبت دورا قويا لإيجاد حل للأزمة ووقف حرب غزة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بمدريد.

مخطط إسرائيلي أمريكي يستهدف أمن مصر.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن رد مصدر سياسي مهم حول إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين، قائلا “سألت مصدرا سياسيا مهما قريبا من وزارة الخارجية ماذا لو صمم المحتل على خطة تهجير الفلسطينيين فقال لي هذا الأمر يعني تصفية القضية واتهام مصر بالمشاركة إذا فتحت أبوابها والتاريخ لن يتسامح مع أي أحد يساعد في تصفية القضية”.

"أبو العينين: إسرائيل تريد فقط طرد الفلسطينيين من غزة وأخذ كامل أراضيهم

كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بمدريد.

وقال النائب محمد أبو العينين، إنه نحن نقدر قرار إسبانيا بالاعتراف بفلسطين كدولة، مشيرا إلى أن هناك تقديرا كبيرا من كل الدول العربية لمصر، فمصر لعبت دورا قويا بين طرفي النزاع لإيجاد حل للأزمة ووقف حرب غزة.





الحمصاني: رئيس الوزراء يتجاوب مع مشكلات المستثمرين ويعمل على تذليلها

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر، مضيفًا:" خلال جولاته يتلقي مستثمرين، ويتلقى مقترحات بدعم الصادرات أو كيفية منحهم المزيد من الأراضي للتوسع وهناك العديد من المقترحات خلال الزيارات ورئيس الورزاء حريص على اتخاذ القرارت المناسبة على الأرض وتوجيه الوزراء المشاركين لاتخاذ القرار المناسب والعالجة".

أبو العينين يشيد بموقف إسبانيا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين، في اجتماع الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية بمدريد، مؤكدا أن أبو العينين، قد أشاد بموقف إسبانيا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأخد أعضاء البرلمان الأورمتوسطي، أكد ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية، هي محور الاهتمام.

خالد البلشي: اللقاء مع رئيس الوزراء يسلط الضوء على تطوير الصحافة

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن لقاء رئيس الوزراء اليوم كان لقاء هام جدا لانه كان جزء من التواصل مع مجال النقابة او الحوار المفتوح بين النقابة و بين أجهزة الدولة، مضيفا أن اللقاء كان هام لانه على مستوي رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، موضحا أ، خلال اللقاء كان محاولة لاستعراض اوضاع الصحافة بشكل عام محاولة لاستعراض الجهود التي يمكن تطوير بها المهنة وكان يوجد دعوات لاعداد المؤتمر العام القادم لنقابة الصحفيين "اللي بيناقش قضايا المهنه و اوضاع الصحافة وتطويرها"، مناقشة الي كل الصحفيين ومطالبهم في الفترة القادمه من اجل تطوير المهنه و تطوير اوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية على مستوي مطالب متعددة.

نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية

كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الاستعدادات لتنظيم موسم الحج، لافتا إلى أن الجانب السعودي أعلن رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الحجاج وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم وتوفير كافة وسائل الراحة لضيوف الرحمن.

نص تشطيب.. طرح وحدات سكنية فى 6 محافظات بداية من يونيو

زف اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ،بشرى سارة للمواطنين بشأن طرح وحدات سكنية جديدة.

هل انتهت مقولة حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء؟.. الأرصاد تجيب

أكد اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لما تردد حول تسجيل درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري معدلات غير مسبوقة، معلقا “لا هناك معدلات مشابهة مسجلة من قبل”.

مدير معهد المحاصيل الحقلية بالزراعة يكشف جهود الحكومة لدعم محصول القمح

أكد علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن القمح هو محصول إستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على وضع حافز ربح للفلاحين، ووضعت سعر 1600 جنيه لأردب القمح كسعر استرشادي، وقامت بزيادته إلى 2000 جنيه، مما زاد الإقبال على زراعته وزاد الربح.