3 فئات مستثناة من دفع رسوم دخول متحف قناة السويس .. تفاصيل

يعتبر متحف هيئة قناة السويس بشارع محمد علي واحدا من أهم المواقع الأثرية الهامة، بالإضافة الي موقعه الاستراتيجي المميز وسط المدينة إلا إنه استطاع خلال أشهر قليلة منذ الافتتاح التجريبي له في الاحتفال بذكري العاشر من رمضان ان يجذب الآلاف من الزائرين المصرين وأصحاب الجنسيات المختلفة.

في هذا التقرير نستعرض، أسعار التذاكر والفئات المستثناة واشتراطات الدخول حسب التعليمات التي أصدرتها إدارة المتحف.

ويفتح متحف قناة السويس أبوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحا الي الخامسة مساءا، ويغلق مكتب التذاكر في الرابعة والنصف مساءا.

وأعلنت إدارة المتحف أسعار التذاكر وهي 40 جنيه للزائر المصري والعربي و20 جنين الطالب المصري والعربي، و300 جنيه للأجنبي و150 جنيه للطالب الأجنبي.

ويستثني 3 فئات من حجز التذاكر ويتمتعون بصلاحية الدخول المجاني للمتحف علي مدار الأسبوع بإستثناء ايام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وهم الأطفال تحت سن 6 سنوات، كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق سن 60 عام، ذوي الإحتياجات الخاصة من المصريين.



ويشترط عند حجز تذاكر المتحف الدفع بالبطاقات الإلكترونية، مع أهمية الاحتفاظ بالتذكرة حتي نهاية الزيارة.

وتتضمن اشتراطات زيارة المتحف، عدم السماح لمن هم دون سن السادسة عشر بدخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ايام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازة نصف العام الدراسي الا لحاملي إثبات رسمي للشخصية أو يكون بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات رسمي للشخصية.