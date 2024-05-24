يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

يعد الإجهاد الحراري من المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف بصورة كبيرة بسبب عدم تحمل الجسم لدرجات الحرارة المرتفعة والتأخر فى اكتشاف الحالة وعلاجها يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة فى بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء فى موقع "مايو كلينك" نعرض لكم أهم أعراض الإجهاد الحرارى.

ما هي أعراض الإجهاد الحراري؟

قد تتطور أعراض الإجهاد الحراري ببطء أو تظهر فجأة و قد تصاب بطفح جلدي أحمر أو تشنجات حرارية ويمكن أن تؤثر هذه التشنجات العضلية المؤلمة على أي عضلة ولكنها تحدث عادة في الذراعين أو الساقين.

قد تشمل أعراض الإجهاد الحراري ما يلي:

الدوخة

عدم وضوح الرؤية

الصداع.

حمى

التعب أو الضعف

الإغماء من الحر

استفراغ و غثيان

أنفاس سريعة وضحلة

التعرق الشديد أو المفرط

الجلد البارد والرطب.

تورم الكاحلين أو تورم في القدمين واليدين .

ضعف وسرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف

( انخفاض ضغط الدم الانتصابي ).