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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة يشارك في مؤتمر سيدات المنصة والجمهورية الجديدة بجامعة عين شمس

صدى البلد

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة في مؤتمر بعنوان "سيدات المنصة والجمهورية الجديدة ..إنجازات استراتيجية ومكتسبات وطن" الذي نظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والمقرر العلمي للمؤتمر، والمستشار مسعد عبد المقصود حسن، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حيث أكدت الدكتورة نسرين البغدادى على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى ظل وجود إرادة سياسية واعية وداعمة للمرأة فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمي والدولي خلال العشر سنوات الماضية.

 

وأشارت إلى تاريخ كفاح المرأة المصرية على مر العقود الماضية، مؤكدة أن ما يتم إنجازه هو تكليل لتلك الجهود، مشيرة الى أن دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة  ليس وليد اللحظة لكنه نتاج لجهود بدأت منذ ثمانية عقود ماضية. 
 

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، واستعرضت جهود المجلس لتمكين المرأة ، ودوره ممثلا فى اللجنة التشريعية بالمجلس في ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف المجلس، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تهدف إلى إنصاف المرأة وتمكينها في كافة المجالات، كما استعرضت دور مكتب شكاوى المرأة فى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة التى تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز .

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