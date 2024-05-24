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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً السبت .. 53289 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات بالقليوبية

سماح إبراهيم مدير
سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

تنطلق غداً السبت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بجميع التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية نظام 3 و5 سنوات بمحافظة القليوبية.
وأعلنت  سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل غرفة العمليات الرئيسية في المديرية وغرف فرعية في الادارات التعليمية. 
وحذّرت  سماح إبراهيم الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات  من حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، وشددت سيادتها  على أهمية ضبط سير اللجان بشكل كامل ومواجهة أي محاولات للغش بكافة الوسائل. كما أكدت على ضرورة منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي انتهاكات تؤثر على سير الامتحانات.
وأوضحت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية ان إجمالي طلاب القليوبية 53289 في إجمالي عدد اللجان 162 لجنة في جميع الإدارات التعليمية.
وتابعت مركز توزيع الأسئلة واطمأنت علي توافر جميع وسائل الآمن والسلامة والنظام داخل المركز وتابعت  مع الاستاذ ابراهيم شاكر مدير المركز جميع تجهيزات المركز واستعداد المركز لتأمين الأسئلة.

القليوبية الإدارات التعليمية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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