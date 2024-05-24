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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بنجع حمادى غدا السبت

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٦ مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى، غداً السبت، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحا.

 

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 أضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجع حمادى، ضمن خطة تطوير التى تشهدها المدينة.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائى"منطقة خلف المخابز بشارع التحرير، منطقة مدرسة التجارة، منطقة شارع بور سعيد، منطقة خلف بنك القاهرة، منطقة المجتمع الجديد، منطقة مسجد اللواء".

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، القطاعات الخدمية والحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وعمل التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

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