ما دلالات اتصال بايدن بالسيسي في هذا التوقيت؟.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينم عن اعتذار واضح من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية لما تردد من شبكة الـ CNN الأسبوع الماضي بحق مصر.

وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، إلى أن المكالمة تضمنت جدول أعمال الفترة القادمة، حيث أن هناك حديث عن تكثيف الجهود الدولية لإعادة المفاوضات، معتبرا أنه ليس أمام إسرائيل فرصة للالتفاف حول القرارات الدولية الخاصة بالمحكمة العدل الدولية.

وتوقع الكاتب الصحفي، أن المفاوضات ستجبر إسرائيل على المزيد من التنازلات، فضلا على أن الدفع بالمساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبو سالم من ضمن جدول أعمال الفترة المقبلة.