قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً بشأن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 .

وأكد البيان أنه نظرا لقرب انتهاء أعمال امتحانات أبنائنا فى الخارج 2024 ، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات ابنائنا في الخارج 2024 التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام امتحانات ابنائنا في الخارج 2024 بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة خاصية استبدال ملفات امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب انتهاء جميع أيام امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا القرار العاجل الخاص بـ امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 جاء استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض السادة أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسادة أولياء الأمور سرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 بالطرق المعلن عنها من خلال منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.