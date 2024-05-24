الأمم المتحدة تكشف عن تحرك جديد بعد قرار العدل الدولية بشأن رفح

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة 24 مايو 2024 عن تحرك جديد بشأن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة في جنوب قطاع غزة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه "سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن"، بشأن الحرب على غزة.

وكانت العدل الدولية طلبت اليوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح المعبر بناء على طلب من جنوب افريقيا بفرض تدابير إضافية وتعديل تدابير سابقة بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وقال جوتيريش في بيان صحفي، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لنظامها الأساسي، مُلزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمرها".