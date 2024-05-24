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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ40 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر| فرصة للشراء

أرخص سيارة
أرخص سيارة

في أوائل الثمانينيات، شهدت السوق الأمريكية انتشارًا واسعًا للسيارات اليابانية، مما دفع شركة "جنرال موتورز" إلى التعاون مع "سوزوكي" لتصميم سيارة شيفروليه سبرنت. 

وتم تصنيع هذه السيارة بين عامي 1984 و1988 بترخيص من سوزوكي، وحصلت جنرال موتورز على حصة 5% في شيفروليه.

سعر ومواصفات سيارة شيفروليه سبرنت مستعملة

سيارة شيفروليه سبرنت متاحة اليوم بسعر 40 ألف جنيه، وهي مزودة بمحرك سعة 1300 سي سي.

 

تاريخ التطوير والتغيير

في عام 1989، قامت جنرال موتورز بإعادة تصميم السيارة وأطلقتها باسم "Geo Metro"، واستمرت في بيعها حتى عام 2004. 

ورغم أن سيارات سبرنت اختفت من السوق الآن، إلا أنها كانت بداية تحول شيفروليه نحو شركات صناعة السيارات الآسيوية، وهو الاتجاه الذي يتجسد اليوم في سيارة شيفروليه سبارك كورية المصدر.

بداية الانتشار

ظهرت سيارة شيفروليه سبرنت لأول مرة على الساحل الغربي للولايات المتحدة كنموذج لعام 1985. 

وبعد ذلك، أصبحت متاحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 1986 إلى 1988. 

وفي كندا، تم بيعها باسم "بونتياك فايرفلاي"، حيث كانت السيارة متوفرة كنموذج هاتشباك بثلاثة أو خمسة أبواب، ولعام 1986 فقط، تم وضع شارة "Sprint Plus" على السيارة ذات الأبواب الخمسة.

وتميزت سيارة Sprint ER موديل 1986 بكفاءة استهلاك الوقود العالية، حيث تم تصنيفها بـ 44 ميلاً في المدينة و53 ميلاً على الطريق السريع لكل جالون. 

أما موديل 1987 من نفس السيارة فجاء في المركز الثاني من حيث الكفاءة، بقدرة استهلاك بلغت 51 ميلاً لكل جالون على الطريق السريع.

ورغم أن سيارات شيفروليه سبرنت لم تعد موجودة اليوم؛ إلا أنها تمثل بداية تحول هام في استراتيجية جنرال موتورز نحو التعاون مع شركات صناعة السيارات الآسيوية. 

ومع استمرار هذا النهج، تظل سيارات شيفروليه مثل سبارك شاهدة على نجاح هذا التحول.

إذا كنت تبحث عن سيارة اقتصادية بتصميم كلاسيكي ومميزات كفاءة استهلاك الوقود الرائعة، فإن شيفروليه سبرنت تستحق النظر.

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