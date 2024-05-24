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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الصاوي: علاء ولي الدين كان يمتلك كاريزما مختلفة

الفنان محمد الصاوي
الفنان محمد الصاوي

قال الفنان محمد الصاوي، خلال حواره ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، معقبا: “انا ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين وصلاح عبد الله عشنا مع بعض فترة جميلة جدا.. وكان معنا أحمد أدم وأشرف عبد الباقي وعلاء مرسي”.

وأضاف الفنان محمد الصاوي: “كنا قريبين كلنا من بعض لدرجة أننا كنا بنروح بيوت بعض.. وكانوا يعدوا عليا الساعة 1 بالليل انهم عايزين ياكلوا.. وكانت أمي بتعملهم الأكل”.

وتابع الفنان محمد الصاوي: “الله يرحمه علاء ولي الدين كان أكثر حد كوميدي وخفيف الظل.. وانا اتعرفت عليه خلال تخرجي بالمعهد وكان حاضرا ولقيته جالي الكواليس وقالي الاستاذ نور الدمرداش معجب بيا جدا وداخل عمل قريب واديله نمرة تليفوني .. وعدا عامين ومكنش فيه حاجة ولكنه قرب مني بطريقة فظيعة وكان كل يوم تليفونات.. وهو كان يمتلك كاريزما مختلفة”.

الفنان محمد الصاوي محمد الصاوي علاء ولي الدين صلاح عبد الله بالخط العريض”

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