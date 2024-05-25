شريف مختار: أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت 500% ولا توجد شفقة

قال الدكتور شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، إن أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة ارتفعت بنسب وصلت إلى 500% في القاهرة والمحافظات المجاورة.

وتابع الدكتور شريف مختار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال فترة ذروة فيروس كورونا تم وضع حدود قصوى لخدمات المستشفيات الخاصة.

مستشفيات القصر العيني



وأكد مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، أن هناك عمليات بتكاليف عالية يتم تنفيذها بأسعار مخفضة أو بالمجان في مستشفيات القصر العيني، مع إتاحة استشارات متعددة مجانية الرسوم.

وأوضح الدكتور شريف مختار، أنه بدأ عمله في أول عيادة في سنة 1982 منذ قرابة 42 سنة، وكانت الاستشارات تقدم بالمجان للمرضى، أما الآن لا توجد شفقة لزكاة المال والعلم.