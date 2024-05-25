12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بعد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد بدءا من الأمس.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد، وذكر خبراء الأرصاد، أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

12 درجة

وتتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 12 درجة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 34 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 21 درجة فقط ، بحسب الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



ونستعرض فيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 20

دمنهور 32 20

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 33 20

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الاسماعلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 19

رفح 28 19

رأس سدر 35 23

نخل 30 18

كاترين 27 12

الطور 31 22

طابا 30 26

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 27 19

العلمين 27 19

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 34 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 36 25

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 27

الوادى الجديد 39 27

أبوسمبل 40 28