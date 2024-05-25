أخبار الفن|أحمد عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته.. أزمات فى حياة ناهد السباعي فى عيد ميلادها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التهنئة لفريق عمل الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء" بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، مناصفة مع فيلم "Ernest Cole: Lost and Found".

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا الفوز إنجاز هام للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية هامة بطريقة مؤثرة.

احتفل الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب بزفاف شقيقته وسط حضور عدد من الفنانين ابرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى غريب وسليمان عيد .

وكان قد شارك أحمد عبد الوهاب كممثل في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اشغال شقة والحشاشين.

قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا ضخما خلال الساعات الماضية ، بدار الأوبرا المصرية ، حمل أسم منوعات من الزمن الجميل ، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب .

الحفل أحياه بمشاركة ريهام عبد الحكيم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

تحتفل الفنانة ناهد السباعي ، اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى الدراما والمصرية فى الوقت الراهن .

ناهد السباعي هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

كان الظهور الأول لها وهي طفلة عمرها 7 سنوات في السهرة التليفزيونية نونة الشعنونة عام 1994، وقامت بدور نبوية الأخت الصغرى لنعيمة.

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ، يوم 26 من الشهر القادم ، على مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك .

ومن المقرر ان يبدأ الحفل فى الثامنة مساء ، ويقدم فيه على الحجار عدد من أشهر أغانيه ، وتبدأ أسعار التذاكر من 320 جنيه .

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجزء الثاني من مسلسل “ البيت بيتي ” ، والذى طرحت آخر حلقاته يوم الخميس الماضي .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل “ البيت بيتي ” فى موسمه الثاني كان جيدا وأستطاع أن يضيف إلى نجاح الجزء الأول منه .

وتابعت ماجدة خير الله : الموسم الثاني من مسلسل “ البيت بيتي " كان ناجحا ، وأستطاع أن يستفيد من الجزء الأول ويضيف له .