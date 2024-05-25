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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|أحمد عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته.. أزمات فى حياة ناهد السباعي فى عيد ميلادها

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

 

وزيرة الثقافة تهنيء فريق فيلم "رفعت عيني للسماء" بفوزه بجائزة مهرجان كان

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التهنئة لفريق عمل الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء" بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، مناصفة مع فيلم "Ernest Cole: Lost and Found".

 

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا الفوز إنجاز هام للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية هامة بطريقة مؤثرة.

 

أحمد عبد الوهاب يحتفل بزفاف شقيقته بحضور أهل الفن

احتفل الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب بزفاف شقيقته وسط حضور عدد من الفنانين ابرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى غريب وسليمان عيد . 

وكان قد شارك أحمد عبد الوهاب كممثل في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اشغال شقة والحشاشين.

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ريهام عبد الحكيم تتألق بحفل منوعات من الزمن الجميل .. صور

قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا ضخما خلال الساعات الماضية ، بدار الأوبرا المصرية ، حمل أسم منوعات من الزمن الجميل ، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب .

الحفل أحياه بمشاركة ريهام عبد الحكيم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

 

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

تحتفل الفنانة ناهد السباعي ، اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى الدراما والمصرية فى الوقت الراهن .

ناهد السباعي هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة  الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

 

كان الظهور الأول لها وهي طفلة عمرها 7 سنوات في السهرة التليفزيونية نونة الشعنونة عام 1994، وقامت بدور نبوية الأخت الصغرى لنعيمة.

 

320 جنيها للتذكرة .. علي الحجار بساقية الصاوي فى هذا الموعد

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ، يوم 26 من الشهر القادم ، على مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك . 

ومن المقرر ان يبدأ الحفل فى الثامنة مساء ، ويقدم فيه على الحجار عدد من أشهر أغانيه ، وتبدأ أسعار التذاكر من 320 جنيه .

 

ماجدة خير الله: الموسم الثاني من "البيت بيتي" أضاف إلى نجاح الأول

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجزء الثاني من مسلسل “ البيت بيتي ” ، والذى طرحت آخر حلقاته يوم الخميس الماضي . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل “ البيت بيتي ” فى موسمه الثاني كان جيدا وأستطاع أن يضيف إلى نجاح الجزء الأول منه . 

 

وتابعت ماجدة خير الله : الموسم الثاني من مسلسل “ البيت بيتي " كان ناجحا ، وأستطاع أن يستفيد من الجزء الأول ويضيف له . 

 

الأخبار المحلية والعالمية الأخبار المحلية أحمد عبد الوهاب رفعت عيني للسماء وزيرة الثقافة ريهام عبد الحكيم ناهد السباعي البيت بيتي

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