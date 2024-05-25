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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة خير الله: الموسم الثاني من "البيت بيتي" أضاف إلى نجاح الأول

البيت بيتي
البيت بيتي

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجزء الثاني من مسلسل “ البيت بيتي ” ، والذى طرحت آخر حلقاته يوم الخميس الماضي . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل “ البيت بيتي ” فى موسمه الثاني كان جيدا وأستطاع أن يضيف إلى نجاح الجزء الأول منه . 

وتابعت ماجدة خير الله : الموسم الثاني من مسلسل “ البيت بيتي " كان ناجحا ، وأستطاع أن يستفيد من الجزء الأول ويضيف له . 

وأستكملت حديثها قائلة : هناك من يعتقد أن نجاح العمل يعود إلى بطله كريم محمود عبد العزيز ، ولكن ليس هو السبب الوحيد فى النجاح الذى حققه العمل ، فبالإضافة له الفضل يعود إيضاً الى مخرج العمل وكتاب السيناريو .

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لبيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

وأحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.

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