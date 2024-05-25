سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 25 مايو 2024

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 25 مايو 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الشراء: 152.45 جنيه.

سعر البيع: 151.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

سعر الشراء: 152.65 جنيه.

سعر البيع: 151.63 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 152.70 جنيه.

سعر البيع: 147.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء: 152.75 جنيه.

سعر البيع: 152.26جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 152.84 جنيه.

سعر البيع: 148.57 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 152.84 جنيه.

سعر البيع: 147.42جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الشراء: 152.51 جنيه.

سعر البيع: 141.51 جنيه.