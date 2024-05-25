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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: أوامر العدل الدولية لـ إسرائيل ملزمة ويجب تنفيذها

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل في قضية جنوب أفريقيا ملزمة ويجب تنفيذها.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يجب الإحاطة علمًا بالترتيب من محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا وهي الوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح، وإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية، فضلًا عن ضمان الوصول إلى أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية، وأخيرًا تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر.

وأشار "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال".

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحاً من المدعي العام العسكري لتعديل العمليات العسكرية في رفح، وفحص مدى ملائمتها لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن نتنياهو رفض المقترح الذي يدعو لفحص مدى توافق العمليات العسكرية في رفح مع القوانين الدولية وتعديل العمليات العسكرية هناك وفقا لذلك.

وأضافت: "خلال الجلسة الطارئة التي عقدها نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفض اقتراح المدعي العام العسكري بفحص مدى ملائمة النشاط العسكري لقرار المحكمة".

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي محكمة العدل الدولية قضية جنوب أفريقيا إسرائيل

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