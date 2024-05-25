الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (مالك ورشة خراطة وعامل بذات الورشة "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة"، لأحدهما معلومات جنائية) بإدارة ورشة خراطة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر داخل الورشة على (5 فرد محلى - أجزاء أسلحة نارية - أدوات التركيب والإصلاح).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.