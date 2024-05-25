عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

دراسة: 1 من كل 5 شواطئ يتعرض للتلوث بانتظام في فرنسا

صدى البلد

كشفت دراسة، أجرتها جمعية "أوه ايه ريفيير دو بروتاني" الفرنسية المعنية بحماية جودة المياه في البيئات المائية، عن تعرض واحد من كل خمسة شواطئ فرنسية بانتظام للتلوث بسبب البكتيريا.
وأوصت الدراسة - التي نشرها الموقع الرسمي لشبكة "فرانس إنفو" الإذاعية، اليوم /السبت/ - بتجنب 93 شاطئًا (5.02٪) في المجمل، و316 شاطئا (17.04٪) لا يوصي بزيارتها من أصل 1854 شاطئًا في فرنسا وكورسيكا، فيما أوصت بارتياد 690 شاطئًا (37.2٪)، و755 منخفضة المخاطر في (40.7%).
وأوضح الموقع الإخباري أن الشواطئ الأقل تصنيفا تقع في (جبال الألب البحرية، والشمال، وبا دي كاليه، وكالفادوس، والساحل الشمالي لبريتاني)، وشواطئ (لاندوفييه، وبادوكاليه، وسان لوران دي فار) في آخر التصنيف، بينما تقع أفضل التصنيفات على ساحل المحيط الأطلسي في (أوكسيتانيا وكورسيكا) مع شواطئ (ليج كاب فيرييه، وبلافا ليه فلو، وايتيل موريبون).
ومن جهته، قال نائب رئيس الجمعية كريستوف لو فيساج "إن العديد من الشواطئ تصنف على أنها جيدة أو ممتازة رغم أنها ملوثة، حيث المخاطر التي يتعرض لها كل من يرغب في السباحة نظرا لتركيزات البكتيريا الموجودة بها".
وحددت الجمعية، في الدراسة، درجة من 100 لكل شاطىء من خلال تقييم المخاطر الصحية لكل عينة تأخذها السلطات، بحيث إذا تم تصنيف 10% من العينات "متوسطة" أو "سيئة"، فإن النتيجة هي 90.. وبالتالي، فإن هذا التصنيف يخلق أربع فئات من الشواطئ، حيث "يوصى" بالاستحمام فيها (درجة تساوي أو تزيد عن 95)، و"لا تنطوي على مخاطر" (بين 85 و95)، و"لا يوصى بها" (من 70 إلى 85)، و"للتجنب" (أقل من 70).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

ترشيحاتنا

في ذكرى النكبة| يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. الأربعاء

مراسل «إكسترا نيوز»: قطاع غزة بالكامل لايوجد به مكان آمن للنازحين الفلسطينيين

دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

30 دقيقة| هدف وسيطرة للأهلي على حساب الترجي في نهائي إفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف ريال سعودي فقط.. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-