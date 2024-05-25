دراسة: 1 من كل 5 شواطئ يتعرض للتلوث بانتظام في فرنسا

كشفت دراسة، أجرتها جمعية "أوه ايه ريفيير دو بروتاني" الفرنسية المعنية بحماية جودة المياه في البيئات المائية، عن تعرض واحد من كل خمسة شواطئ فرنسية بانتظام للتلوث بسبب البكتيريا.

وأوصت الدراسة - التي نشرها الموقع الرسمي لشبكة "فرانس إنفو" الإذاعية، اليوم /السبت/ - بتجنب 93 شاطئًا (5.02٪) في المجمل، و316 شاطئا (17.04٪) لا يوصي بزيارتها من أصل 1854 شاطئًا في فرنسا وكورسيكا، فيما أوصت بارتياد 690 شاطئًا (37.2٪)، و755 منخفضة المخاطر في (40.7%).

وأوضح الموقع الإخباري أن الشواطئ الأقل تصنيفا تقع في (جبال الألب البحرية، والشمال، وبا دي كاليه، وكالفادوس، والساحل الشمالي لبريتاني)، وشواطئ (لاندوفييه، وبادوكاليه، وسان لوران دي فار) في آخر التصنيف، بينما تقع أفضل التصنيفات على ساحل المحيط الأطلسي في (أوكسيتانيا وكورسيكا) مع شواطئ (ليج كاب فيرييه، وبلافا ليه فلو، وايتيل موريبون).

ومن جهته، قال نائب رئيس الجمعية كريستوف لو فيساج "إن العديد من الشواطئ تصنف على أنها جيدة أو ممتازة رغم أنها ملوثة، حيث المخاطر التي يتعرض لها كل من يرغب في السباحة نظرا لتركيزات البكتيريا الموجودة بها".

وحددت الجمعية، في الدراسة، درجة من 100 لكل شاطىء من خلال تقييم المخاطر الصحية لكل عينة تأخذها السلطات، بحيث إذا تم تصنيف 10% من العينات "متوسطة" أو "سيئة"، فإن النتيجة هي 90.. وبالتالي، فإن هذا التصنيف يخلق أربع فئات من الشواطئ، حيث "يوصى" بالاستحمام فيها (درجة تساوي أو تزيد عن 95)، و"لا تنطوي على مخاطر" (بين 85 و95)، و"لا يوصى بها" (من 70 إلى 85)، و"للتجنب" (أقل من 70).