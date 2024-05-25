من بينها فيراري.. كارثة تصيب السيارات في سباق فورمولا إي بالصين

شهدت عودة الفورمولا إي التي طال انتظارها إلى الصين تحديات غير متوقعة، حيث تعطلت 5 سيارات بشكل مفاجئ على الحلبة خلال الدقائق الأولى من التدريب الأول.

ويعكس هذا الحادث أهمية التحديات التقنية التي تواجهها السيارات الكهربائية في السباقات.

تفاصيل الحادث

انتقلت السلسلة الكهربائية بالكامل إلى حلبة شنجهاي الدولية، التي استضافت مؤخرًا سباق الفورمولا 1، لإقامة أول سباق للفورمولا إي في الصين منذ سباق بكين عام 2014.

ومع ذلك، تعطلت 5 سيارات بشكل مفاجئ في القطاع الأول من اللفة، مما أدى إلى رفع العلم الأحمر وإيقاف الجلسة.

فيراري من بين السيارات المتعطلة

تضررت سيارات Porsche وERTs وواحدة من سيارات Mahindra، ولم يتم اكتشاف السبب الفوري لتوقفها حتى يتم توصيل السيارات بأجهزة الكمبيوتر لتحليل البيانات. السائقون المتأثرون هم:

- باسكال فيرلاين

- أنطونيو فيليكس دا كوستا

- دان تيكتوم

- سيرجيو سيت كامارا

- نيك دي فريس

تمكن كل من دا كوستا ودي فريس من العودة إلى نقطة الصيانة بعد توقفهما، بينما ظلت سيارتا فريق ERT وسيارة باسكال فيرلاين متضررتين على الحلبة.

وقد أبلغت فرق بورش وماهيندرا موقع RacingNews365 أن المشكلة لم يتم اكتشافها بعد.

وأوضح روجر جريفيث، مدير فريق أندريتي للفورمولا إي، لإذاعة الفورمولا إي أن المشكلة تبدو وكأنها "نوع من مشكلة البطارية أو نظام RESS".

وقد أثارت هذه التصريحات قلقًا حول إمكانية وجود مشاكل في أنظمة الطاقة الخاصة بالسيارات.

تم التأكيد لاحقًا على أن الجلسة ستستأنف في الساعة 17:48 بالتوقيت المحلي (10:48 بتوقيت جرينتش)، بعد توقف استمر لمدة 50 دقيقة، حيث خضعت جميع السيارات لتحديث البرنامج الضروري.

تعكس هذه الحادثة التحديات التقنية التي تواجهها الفورمولا إي في سباقاتها، خاصةً مع التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق بشكل شامل لمعرفة سبب التوقف المفاجئ وضمان عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل.