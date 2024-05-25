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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان روتردام للفيلم العربي| تفاصيل

صدى البلد

كشف مهرجان روتردام للفيلم العربي عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في دورته الرابعة والعشرين لعام 2024 في هولندا، وذلك في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2024.

ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

ويشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة 9 أفلام وهي: "الفيلم التونسي "ماء العين" إخراج مريم جوبار، والفيلم السوري "يومين" من إخراج باسل الخطيب، وبطولة النجم دريد لحام، وفيلم "وداعا جوليا" إخراج محمد كردفاني، وهو إنتاج مشترك بين السودان ومصر وألمانيا وفرنسا والسعودية والسويد".


ومن المغرب يعرض فيلم "أبي لم يمت" إخراج عادل الفاضلي، كما تشارك السعودية بفيلم "مندوب الليل" إخراج علي الكلثمي، ومن إخراج عفاف بن محمود وخليل بنكران يعرض فيلم "كواليس"، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا وقطر والنرويج والسعودية.


كما يشارك أيضا من مصر فيلم "الصف الأخير"، إخراج شريف محسن، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح النابلسي، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفلسطين وقطر، والفيلم التونسي "المابين" إخراج ندى المازني حفيظ.

مسابقة الأفلام الوثائقية


ويعرض بمسابقة الأفلام التسجيلية 5 أفلام هي: "ق" إخراج جود شهاب، وإنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، "من عبدول إلى ليلى" إخراج ليلى البياتي، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق وألمانيا والسعودية، "احكيلهم عنا" إخراج رند بيروتي، وهو إنتاج مشترك بين الأردن وألمانيا، والفيلم الفلسطيني "لد" إخراج رامي يونس وسارة فريدلاند، وفيلم "الرقص على حافة البركان" إخراج سيريل عريس، وإنتاج مشترك بين لبنان والولايات المتحدة.

مسابقة الأفلام القصيرة 


وينافس بمسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلمًا وهي: "فيلم "عيسى"، إخراج مراد مصطفى، وإنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وقطر، ومن المغرب يعرض فيلمي "قنينات" إخراج ياسين الإدريسي، و"مول التليفون" إخراج حمزة عاطفي، كما يشارك كذلك فيلم "بتتذكري" إخراج داليا نملش وإنتاج مشترك بين فرنسا ومصر ولبنان".

ومن مصر يعرض فيلمي "ستين جنيه" إخراج عمرو سلامة، "عقبالك يا قلبي" إخراج شرين دياب من مصر، كما تشارك سوريا في المسابقة بفيلمي "رافقتكم السلامة" إخراج إبراهيم ملحم، و"سينما الدنيا" إخراج عمرو علي، كما يعرض من الأردن فيلمي "الحرش" إخراج فراس الطيبة و"ترويدة" إخراج موني أبو سمرا، ومن السعودية يعرض فيلمي "لسنا أصدقاء" إخراج فهد حدادي، و"ترياق" إخراج حسن سعيد.

أفلام خارج المسابقة 


كما يعرض بدورة هذا العام 5 أفلام روائية طويلة خارج المسابقة وهي: ""رحلة ٤٠٤" إخراج هاني خليفة من مصر، وفيلم "ما فوق الضريح" إخراج كريم بن صالح، وهو إنتاج مشترك بين الجزائر وفرنسا، وفيلم "وراء الجبل" إخراج محمد بن عطية، إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والسعودية وقطر، "أنيماليا" إخراج صوفيا علوي، وإنتاج مشترك بين فرنسا والمغرب وقطر، و"الثلث الخالي" إخراج فوزي بنسعيدي، إنتاج مشترك بين فرنسا وألمانيا والمغرب وبلجيكا وقطر.

ويُفتتح المهرجان بعرض فيلم "هجان"، الفيلم السعودي البارز من إنتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وإخراج أبو بكر شوقي، مما يُعكس النمو والتطور الملحوظ للسينما السعودية على الساحة العالمية.

وعن الفيلم قال روش عبد الفتاح: الفيلم يستعرض جمال الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، واحدة من الرياضات الأكثر شعبية وعراقة في المنطقة، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في منطقة تبوك الخلابة، مما يضفي على العمل بعداً بصرياً يليق بالقصة العاطفية والمغامراتية التي يقدمها، وهو إنتاج مشترك بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) والمنتج المصري محمد حفظي، وقد شارك في بطولته ممثلون سعوديون بارزون، مما يمثل خطوة مهمة في تطور السينما السعودية وتقديمها على الساحة الدولية.

وختم حديثه قائلا: "الفيلم يُقدم رؤية فنية فريدة تجذب الجمهور العالمي والعربي على حد سواء، مما يجعله الاختيار المثالي لافتتاح المهرجان الذي يسعى لعكس الأصوات العربية المتنوعة والغنية".

 

فيلم الختام


ويختتم المهرجان فعالياته بعرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

مهرجان روتردام السينمائي مهرجان روترام للفيلم العربي مهرجان روتردام الدورة الرابعة والعشرين

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