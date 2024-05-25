محافظ البحر الأحمر يبحث مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المشروعات الخدمية

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، بديوان عام المحافظة ، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ، والذى يزور المحافظة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 حتى 27 مايو الجاري .

في بداية اللقاء رحب المحافظ بأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، مشيدا بدور اللجنة في سن تشريعات وقوانين عمل الإدارة المحلية، حيث تقدم الدعم الدائم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة علي مستوي المحافظات لإنجاز العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري ، والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل الأجهزة التنفيذية ، موجها التحية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لدورهم في العديد من الملفات والمشروعات والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، والإطلاع علي خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ ولجنة الإدارة المحلية عرضا مختصرا حول المشروعات التي تم تنفيذها علي ارض المحافظة خلال الفترة من 2020 _ 2024 ، في مختلف القطاعات ، مؤكدا ان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو سر تطوير المحافظة ، مشيرا الي المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، وتذليل كافة العقبات التي واجهتنا في تنفيذ المخطط الاستراتيجي وتهيئة المناخ للمستثمرين ، مضيفا ان المحافظة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بتكلفة اجمالية بلغت 10مليار جنيه ، وجاري تنفيذ مشروعات اخري بقيمة 6 مليار جنيه .

كما استعرض المحافظ ولجنة الإدارة المحلية الخطة الاستثمارية للمحافظة ، الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية ، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى ، والإجراءات التي قامت بها المحافظة لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي وطلبات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء ، ونقل العشوائيات الي مساكن ارقي وافضل ، والمشروعات العاجلة المقترحة لسد عجز المياه بمدن( الغردقة _ سفاجا _ القصير ) بالإضافة الي المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي سيتم تنفيذها علي ارض المحافظة الساحلية.

و في ذات السياق وجه المهندس أحمد السجيني الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مؤكدا ان العلاقة بيننا وبين قيادات البحر الأحمر علاقة مهنية قائمة علي قدر كبير من التعاون ، مشيرا ان الغرض من الزيارة هو الإطلاع علي مجهودات المحافظة في سبيل تحقيق المستهدف العام ، والقاء الضوء علي المشروعات القومية والعامة ، مشيدا بدور المحافظ البارز في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بمختلف مدن المحافظة ، مشيرا الي أهمية التعاون المثمر واستغلال الجهود المبذولة من كافة الجهات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة ورؤية مصر 2030 ، مضيفا انه من أهم مواصفات الحكم الرشيد هو تعاون الجناح التشريعي والرقابي مع الجناح التنفيذي .

شهد اللقاء اللواء محمد البندارى السكرتير العام ، كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، والعديد من القيادات التنفيذية وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة .

يذكر ان لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تضم المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة ، النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلي اللجنة ، والنائب عمرو أحمد درويش أمين السر ، والسادة النواب أعضاء اللجنة ذكي عباس ، أسامة الأشموني ، سناء السعيد ، أحمد رمزي ، رحاب الغول ، سعودي عبد الرحمن ، سامية توفيق ، ايمان الألفي ، محمود البرعي.