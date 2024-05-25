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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيلتك يتوج بكأس أسكتلندا للمرة 42 في تاريخه

سيلتك
سيلتك

توج فريق سيلتك بلقب كأس اسكتلندا، بفوزه 1-0 على جلاسكو رينجرز، اليوم السبت، في المباراة النهائية.

ويدين سيلتك بالفضل في هذا التتويج لمهاجمه أدام إدا، الذي خطف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوج سيلتك باللقب للمرة 42، لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، ويليه في القائمة جلاسكو رينجرز الذي حصد اللقب 34 مرة.

ودافع سيلتك بنجاح عن لقب البطولة بعد أن توج بها العام الماضي بفوزه في النهائي على إنفيرنيس بنتيجة 3-1.

وشارك سيلتك في نهائي البطولة 61 مرة، كما بلغ رينجرز نهائي البطولة 53 مرة.

وكان رينجرز قد توج بلقب البطولة في 2022 بفوزه في النهائي على هارتس، بهدفين دون رد.

وحصد سيلتك بذلك ثنائية الدوري والكأس، إذ توج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

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