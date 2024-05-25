مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع غدًا لمناقشة صفقة الأسرى مع حماس

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي غدًا الأحد لبحث المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، سوف تستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقا للقناة 12 العبرية فقد عاد رئيس الموساد دافيد برنياع اليوم السبت من اجتماع ثلاثي عقده مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر لشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي نهاية الاجتماع تقرر استئناف المفاوضات قريبا بناء على مقترحات جديدة من الطرفين.

وبحسب القناة فإن هذا اللقاء الثلاثي بين رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، ناقش الثلاثة بناء البنية التحتية لاستئناف المفاوضات.

قالت القناة إن المحادثات التي سيتم افتتاحها بقيادة الوسطاء - مصر وقطر، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة الأمريكية.