أوكرانيا تضرب رادار الدفاع الصاروخي الروسي المضاد في كراسنودار

نفذت المخابرات العسكرية الأوكرانية، غارة بطائرة دون طيار هذا الأسبوع، على هدف عسكري كبير في منطقة كراسنودار الروسية، وفقا لـ"بلومبرج".

ووفقًا لمصدر داخل مجتمع الاستخبارات الأوكراني، استهدفت الضربة نظام الرادار Voronezh-DM في أرمافير.

Voronezh-DM هو نظام رادار متقدم للإنذار المبكر بعيد المدى مسؤول عن مراقبة المجال الجوي لتهديدات الصواريخ الباليستية.

ولا يزال حجم الأضرار التي ألحقتها الطائرة الأوكرانية من دون طيار غير واضح، حيث لم تصدر روسيا أي تعليقات رسمية بشأن الحادث.

وبالرغم من ذلك، تم تداول الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية التي تصور منشأة الرادار قبل وبعد الضربة على قنوات Telegram العامة الأوكرانية والروسية منذ يوم الجمعة.

ويعد نظام الرادار هذا واحدًا من 10 منشآت من هذا النوع في روسيا، تعمل على ترددات مختلفة لتغطية مناطق مختلفة.

وتشرف منطقة Voronezh-DM في أرمافير على منطقة تشمل شبه جزيرة القرم، التي كانت تحت الاحتلال الروسي منذ عام 2014.

وتصاعد استخدام أوكرانيا الاستراتيجي للطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة، مع أهداف تشمل مستودعات النفط الروسية ومصافي التكرير والسفن البحرية بالقرب من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

ويجسد الهجوم الأخير الجهود المستمرة التي تبذلها أوكرانيا للاستفادة من الأسلحة التي يزودها الغرب بها ضد الأصول العسكرية الروسية.

وتسعى أوكرانيا أيضًا للحصول على إذن من الولايات المتحدة لاستخدام بعض الأسلحة المتقدمة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

ويؤكد هذا الطلب نية كييف تكثيف عملياتها الهجومية ضد البنية التحتية العسكرية الروسية.

وفي تطور ذي صلة، أفاد معهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة، بأن القوات الأوكرانية ضربت بنجاح نظام دفاع جوي روسي من طراز إس-400 في منطقة دونيتسك المحتلة، مما أدى إلى تدمير 4 منصات إطلاق صواريخ.

وجرى تأكيد هذه الضربة من خلال لقطات نُشرت في 23 مايو، والتي أظهرت أيضًا هجومًا أوكرانيًا بالقرب من ألوشتا في شبه جزيرة القرم.

وأعرب رئيس الناتو، ينس ستولتنبرغ، في السابق عن دعمه لاستخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لاستهداف المنشآت العسكرية الروسية، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير دفاعية فعالة ضد العدوان الروسي المستمر.