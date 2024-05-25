عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تضرب رادار الدفاع الصاروخي الروسي المضاد في كراسنودار

صدى البلد

نفذت المخابرات العسكرية الأوكرانية، غارة بطائرة دون طيار هذا الأسبوع، على هدف عسكري كبير في منطقة كراسنودار الروسية، وفقا لـ"بلومبرج".

ووفقًا لمصدر داخل مجتمع الاستخبارات الأوكراني، استهدفت الضربة نظام الرادار Voronezh-DM في أرمافير.

Voronezh-DM هو نظام رادار متقدم للإنذار المبكر بعيد المدى مسؤول عن مراقبة المجال الجوي لتهديدات الصواريخ الباليستية. 

ولا يزال حجم الأضرار التي ألحقتها الطائرة الأوكرانية من دون طيار غير واضح، حيث لم تصدر روسيا أي تعليقات رسمية بشأن الحادث. 

وبالرغم من ذلك، تم تداول الصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية التي تصور منشأة الرادار قبل وبعد الضربة على قنوات Telegram العامة الأوكرانية والروسية منذ يوم الجمعة.

ويعد نظام الرادار هذا واحدًا من 10 منشآت من هذا النوع في روسيا، تعمل على ترددات مختلفة لتغطية مناطق مختلفة. 

وتشرف منطقة Voronezh-DM في أرمافير على منطقة تشمل شبه جزيرة القرم، التي كانت تحت الاحتلال الروسي منذ عام 2014.

وتصاعد استخدام أوكرانيا الاستراتيجي للطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة، مع أهداف تشمل مستودعات النفط الروسية ومصافي التكرير والسفن البحرية بالقرب من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود.

ويجسد الهجوم الأخير الجهود المستمرة التي تبذلها أوكرانيا للاستفادة من الأسلحة التي يزودها الغرب بها ضد الأصول العسكرية الروسية.

وتسعى أوكرانيا أيضًا للحصول على إذن من الولايات المتحدة لاستخدام بعض الأسلحة المتقدمة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا. 

ويؤكد هذا الطلب نية كييف تكثيف عملياتها الهجومية ضد البنية التحتية العسكرية الروسية.

وفي تطور ذي صلة، أفاد معهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة، بأن القوات الأوكرانية ضربت بنجاح نظام دفاع جوي روسي من طراز إس-400 في منطقة دونيتسك المحتلة، مما أدى إلى تدمير 4 منصات إطلاق صواريخ. 

وجرى تأكيد هذه الضربة من خلال لقطات نُشرت في 23 مايو، والتي أظهرت أيضًا هجومًا أوكرانيًا بالقرب من ألوشتا في شبه جزيرة القرم.

وأعرب رئيس الناتو، ينس ستولتنبرغ، في السابق عن دعمه لاستخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لاستهداف المنشآت العسكرية الروسية، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ تدابير دفاعية فعالة ضد العدوان الروسي المستمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

ترشيحاتنا

بعد اتصال بايدن بـ الرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

البرلمان العربي يدين أمريكا لاستخدامها الفيتو ضد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني

رامي ربيعة يضرب الترجي بالهدف الأول لـ الأهلي في نهائي إفريقيا

مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي.. خبير يكشف عن جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية|فيديو

البرلمان العربي يدين هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية ويندد بجرائمه وانتهاكاته

الأهلي والترجي| دخول مثير لـ محمد رمضان في حفل افتتاح أبطال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-