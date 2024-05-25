وفد «جامعة كاليكوت» الهندية يزور مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر

زار وفد هندي من «جامعة كاليكوت» وقسم اللغة العربية «بكلية ممباد» بولاية كيرالا الهندية، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف؛ للتعرف على البرامج والأنشطة التعليمية المُقدمة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والاستفادة من تجربة المركز في تعليم ونشر اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في خدمة ورعاية الطلاب الهنود الدارسين بالأزهر الشريف، مشيدين بالمبادرات والبرامج والأنشطة التعليمة التي يقدمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وتخصيصه مادة «التحفة الأزهرية» لتدريسها للطلاب غير الناطقين بالعربية في مختلف المراكز والمعاهد الأزهرية التابعة للأزهر حول العالم.



وفي نهاية الزيارة، اصطحبت الدكتورة نهلة الصعيدي أعضاء الوفد في جولة تفقدية بالمركز للاطلاع على أقسامه ووحداته البحثية والقاعات الطلابية، كما قدمت لهم نسخة من سلسلة "التحفة الأزهرية" في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بينما أهدى الوفد لها درع «جامعة كاليكوت» تقديرًا لجهودها في خدمة الطلاب الوافدين الهنود الدارسين في الأزهر الشريف.

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