عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إسكان النواب : حادث معدية أبو غالب إهمال جسيم يحتاج عقابًا صارمًا

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يصدر للمعديات تراخيص ويجدد الترخيص سنويًا وقبل التجديد لابد من الوقوف على الاشتراطات وأن تكون المعدية محدثة وبها وسائل أمان، مشيرًا إلى أن رخصة معدية أبو غالب منتهية منذ سنة وهناك تقصير من أجهزة الرقابة، وهو تقصير من أجهزة المحافظ.

وأوضح "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث في المعديات مؤخرًا إهمال جسيم وهذا المشهد يكرر كثيرًا، وما شهدناه في معدية أبو غالب "إهمال جسيم" ولابد من التفتيش الدوري على المعدية للتأكد بأنها حالة جيدة، والموضوع محل تحقيق النيابة العامة وستجازي المقصر، وطالب بأن يكون العقاب صارم لمرتكب والمسئول عن حادث معدية أبو غالب.

وأضاف أن الدولة لها دور ودورها تنظيمي وليس تشغيليا ودورها الرقابة على العديد من الأعمال، مؤكدًا أن بناء في نقطة أو قرية كوبري سيكون أمر مكلف، منوهًا بأن الرقابة البرلمانية ليست عينية ولكن رقابة على الحكومة وليس من وظيفة النائب أن يمر على المعديات أو ما شابه ولكن هذا الدور لابد أن يكون على المختص، مؤكدًا أن هناك تقصير كبير ويتم العمل على إنهاء هذا الملف والوصول لحل.

إسكان النواب الإعلامية كريمة عوض النيابة العامة برنامج حديث القاهرة رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

للمرة الـ 12| الأهلي يتوج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي وجماهيره بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكتب التاريخ.. تعليق أحمد موسى على التتويج الإفريقي للقلعة الحمراء

شروط الأضحية وأحكامها وهل تجوز عن الميت وحكم الاشتراك في أضحية العيد؟

الدواء : اعتمدنا رفع أسعار مستحضرات .. والإعلان عنها قريبًا

غرفة عازلة للصوت وشنطة سفر.. كيف أخفى سفاح التجمع جرائمه؟ |صور

تطوير بريد الإسماعيلية.. خدمات حكومية ورقمية متكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خصر منحوت .. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة راقية

القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي

زلزال كبير بكره أو بعده | تنبؤ صادم من العالِم الهولندي هوجربيتس

كأنها عروس .. هنا الزاهد تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان كان

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-