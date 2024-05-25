الأهلي يكتب التاريخ.. تعليق أحمد موسى على التتويج الإفريقي للقلعة الحمراء

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد تحجقيق النادي الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"النادي الأهلي يكتب التاريخ وهو بطل قارة أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أنا فضلت واقف الماتش كله وكان هناك حالة من القلق لكن الأهلي استطاع ان يحقق البطولة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" النادي الأهلي يواجه نادي الزمالك في السوبر الأفريقي وهو سوبر أفريقي مصري خالص ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" 100 مليون مصري فرحانين بسبب تحقيق النادي الأهلي للقب أفريقيا".