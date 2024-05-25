حبيب الملايين .. أحمد موسى: الأهلي زعيم قارة إفريقيا |فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد تحقيق النادي الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه .

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"النادي الأهلي زعيم القارة الأفريقية يفوز فوزًا مستحقًا بلقب أفريقيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "حوالي 100 ألف مشجع كان متواجدًا في ستاد القاهرة وأشكر كل جماهير النادي الأهلي الذين تحركوا من كافة أنحاء الجمهورية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" النادي الأهلي حبيب الملايين، ومبروك لمصر وما فعله النادي الأهلي فوز لمصر والأهلي والزمالك أبطال أفريقيا ومتواجدين في السوبر الأفريقي".