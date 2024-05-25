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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟.. وزير المالية يكشف مفاجأة

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة:الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولي ألا تستطيع  الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الاحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟.

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وقال معيط: "لابد أن نفرق بين أمرين 300 مليون  موجودين لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقله أه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه "، لتقاطعه الحديدي مازحة: "يعني الدولار بقى موجود والمشكلة في الجنيه؟، ليعقب: "ده حقيقي عندي فجوة وزير البترول  ماعندوش ما يغطي  التدابير الإضافية  لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف  والايراد الذي يحوزته ".


ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن الحل، تابع خلال مداخله هاتفية خلال   برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "نتحدث عن مجموعة حلول  لابد مثلاً  أن يكون لدى الكهرباء والبترول موارد  عبر عملية توزيع التكلفة ".


لكن الوزير وعد المواطنين  بالانتهاء من خطة تخفيف الاحمال عبر خفض دعم الكهرباء قائلاً : " إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء  سوف ندبر لها أمولاً إضافية  عبر التنسيق  مع قطاعي الكهرباء والبترول لان الطرفين لديهما أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانة أيضا".

وزير المالية الأحمال خطة تخفيف الأحمال

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