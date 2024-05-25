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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صنع في مصر .. مشروع تخرج استثنائي لطلاب إعلام المنيا | شاهد

مشروع تخرج صنع في
مشروع تخرج صنع في مصر

نفذ مجموعة من طلاب آداب إعلام جامعة المنيا مشروع تخرج استثنائي تحت عنوان «صنع في مصر» لأجل تشجيع الصناعة المصرية والمنتج المحلي دعما للاقتصاد المصري ولتوفير فرص عمل للشباب.

ويهدف مشروع «صنع في مصر» إلى تعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية وإقناع المواطنين بقدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية بكل جدارة كما يسعى المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

 

يُجسد مشروع «صنع في مصر» إرادة المصريين الراسخة في التقدم والازدهار ويُظهر إيمانهم بقدرات بلادهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مختلف المجالات.

فالمشروع حصل على جائزة أفضل تحقيق تلفزيوني بقسم الاعلام لتناوله مختلف جوانب الصناعة المصرية بدءًا من عرض آراء الناس حول العوامل التي تدفعهم لشراء المنتجات المصرية ومناقشة الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على الصناعة وصولًا إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة لدعم الصناعات المحلية.

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ولإثراء محتوى المشروع أجرى الطلاب مقابلة حصرية مع وزير الصناعة والتجارة إلى جانب لقاءات مع مدراء مصانع من مختلف القطاعات ما أتاح لهم فرصة التعرف على التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية والفرص المتاحة للنهوض بها.


أشرف على المشروع الدكتورة هبة الله محمد فتحي والدكتورة سهام فوزي برعاية الدكتورة رحاب انور رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب والدكتور اشرف النواجي عميد كلية الآداب بينما تكون فريق العمل من الطالبات نجلاء مستور واسراء محمد ورحاب احمد وشيماء خلف ودعاء السيد وريم عماد ودينا محمد علام وشروق خالد فتح وهدي عصام ونورهان عادل والاء حسن محمود
ونعمة شعبان وعبير محمد وآية خليل ابراهيم بقيادة المخرج عبدالرحمن فوزي.

 

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