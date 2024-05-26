قصواء الخلالي تهاجم تعامل وزارة الإسكان مع مقترح تأجير الشقق المغلقة

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي أداء وزارة الإسكان في تناولها لملف شركة تأجير الشقق المغلقة، وتراجعها عن قراراتها بعد ذلك.







وأكملت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي: " كان هناك تصريحات لمساعد وزير الإسكان للصحفيين بأن وزارة الإسكان تدرس تأجير العقارات من خلال شركة الشراكة مع القطاع الخاص وخرج هذا في بيان رسمي".





وتابعت قصواء الخلالي، أن الخبر أثار جدل كبير في المجتمع، ورغم ذلك لم تخرج وزارة الإسكان للرد وتوضيح الأمر، معقبة: "تناولنا الموضوع وأوضحنا فكرة الموضوع من خلال مصادر في البرلمان".





وأكملت: "وزارة الإسكان بعد ذلك نفت ما جاء في الإعلام وتناولناه في برنامجنا هنا، كما طالبت بتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية ونصحت المواطنين بالرجوع لها".

واستطردت الخلالي: "بعد ذلك قامت وزارة الإسكان بحذف البيان الصادر عنها في لملف شركة تأجير الشقق المغلقة، وتراجعت عن موقفها"، موضحة أن أداء وزارة الإسكان في ملف شركة تأجير الشقق المغلقة أحد النماذج التي يواجهها الإعلام في التعامل مع وزارات الحكومة.

ونوهت بأن الرئيس السيسي أنصفنا بتوجيهاته الحاسمة لوزراء الحكومة بالحديث المباشر للمواطن عن كافة الملفات، لأنه من الطبيعي أن يتحدث الوزراء للمواطن والرئيس السيسي يُنصف دائمًا الصحافة والإعلام .