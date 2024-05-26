رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد القرار الجديد للبنك المركزي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا اليوم الأحد ، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، حيث يهتم الكثير بالبحث عن سعر الأمريكي يوميا في البنك الأهلي المصري والبنوك العاملة في الدولة.

وهبط سعر الدولار من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها سجله خلال مارس الماضي ، بنحو أكثر من 3 جنيهات تحديدا 375 قرشا بالمقارنة مع سعر اليوم.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، خلال اجتماعها الخميس الماضي 23 مايو؛ الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي.

وتقرر الإبقاء علي عائد الإيداع عند 27.25% و الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي و سعر الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منها.

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14 مليار دولار

وتسلمت مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي قبل أيام أن مصر تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

الدولار

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها بعدما قفز ليقترب من 49 جنيها في وقت سابق، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

كما يهتم البعض بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، والتي أصيبت بالشلل وتوقفت بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولارمتوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 47.05 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار = 47.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.1 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.2 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بشكل يومي بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.