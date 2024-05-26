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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير المالية: نحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريًا لمنع تخفيف أحمال الكهرباء

صدى البلد

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى 300 مليون دولار إضافية شهريا، لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا.

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 أسعار المواد البترولية مازالت مرتفعة على المستوى الدولي

وأشار معيط -خلال اتصال هاتفي مع برنامج باحدى القنوات الفضائية اليوم السبت- إلى أن أسعار المواد البترولية مازالت مرتفعة على المستوى الدولي، على خلفية ارتفاع أسعار البترول عالميا وتغير سعر الصرف; الأمر الذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وحول وجود خطة لعدم انقطاع الكهرباء، قال معيط: "لدينا عجز قيمته 130 مليار جنيه فرق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر بيع المنتج" مبينا أن دعم المواد البترولية في العام المالي 2020-2021 وصل إلى 19 مليار جنيه، وتغيرت أسعار الغاز في 2022، علاوة على سعر الصرف; ما أثر على الكهرباء والبترول.

وتطرق إلى أن حجم الدعم السلعي في فاتورة العام المقبل 636 مليار جنيه، مبينا أن باب الدعم وصل في 2022 إلى 264 مليار جنيه.

وعن تقييم الوضع الاقتصادي، قال "إن الظروف المحيطة بنا لا تزال ضاغطة على الاقتصاد المصري ونحن نسير في طريق التصحيح".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يمكن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بشرط مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 أضعاف بمعنى إن المواطن الذي يدفع 100 جنيه سيدفع 300 جنيه.

وتساءل الرئيس السيسي فى هذا الصدد: نخفف أحمال أم نضاعف فاتورة الكهرباء 3 أضعاف؟.

وطالب الرئيس السيسي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمخاطبة الشعب وتوضيح سبب تخفيف الأحمال، مضيفًا: "ليس معنى كلامي إننا هنزود أسعار الكهرباء".

واشا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية شهدت زيادة سكنية منذ عام 2011 حتى الآن تصل إلى 25 مليون نسمة، متسائلا "يا تري الإنتاج الزراعي زاد ما يساوي الزيادة السكانية؟!".

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