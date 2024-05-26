العثور على حطام غواصة أمريكية شهيرة خدمت في الحرب العالمية الثانية

عُثر على حطام غواصة أمريكية شهيرة، أغرقت معظم السفن اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، بعد نحو 80 عاما على فقدانها.

ووفق موقع "زفيزد نيوز" فقد جرى اكتشاف الغواصة "يو إس إس هاردر" التي اختفت في 24 أغسطس 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا، حيث يقع حطامها على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.

وهذه الغواصة التي دخلت الخدمة في ديسمبر 1942 أجرت 6 دوريات قبل غرقها، ففي عام 1943 دمرت الغواصة في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي 3 سفن يابانية وفي 24 أغسطس 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل تسببت بغرقها.