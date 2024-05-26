أستاذ إدارة الأراضي والمياه: الرئيس السيسي نجح في إحياء مشروع توشكى

أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إحياء مشروع توشكى، مشيرا إلى أن المشروع تم في عام 1997، ولكن لم يتم إستغلال المشرع حتى جاء الرئيس السيسي.

وقال علي إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي وعبيدة”، إنه كان هناك تحديات واجهت المشروع، وهي عدم وجود البنية الأساسية، من شبكة الطرق، وعدم وجود مزيد من الترع، مع وجود بيئة صخرية.

وتابع أستاذ إدارة الأراضي والمياه، أن الرئيس السيسي كلف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتطوير المشروع، بعد أن كان هناك شركات لم تحقق المطلوب.