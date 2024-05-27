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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

سيارات جديدة بالسوق
سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

يمتلئ سوق السيارات الجديدة بالعديد من طرازات السيارات موديل 2023 ، وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بمواصفات مميزة لتساعدهم على التنقل بسهولة بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

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- اوبل كورسا موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

تحتاج اوبل كورسا موديل 2023 الي 8.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .

- سكودا كاميك موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

تتسارع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تورس أوتوماتيك، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر .

تباع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .

- بيجو 508 موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

سرعة سيارة بيجو 508 موديل 2023 القصوى تصل الي 220 كم/ساعة، وبها قوة 215 حصان، وزودت بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر ، ويصل خزان وقودها الي 62 لتر .

تبدأ أسعار بيجو 508 موديل 2023 من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

- بي ام دبليو 218 I موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

عزم دوران بي ام دبليو 218 I موديل 2023 يصل الي 220 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 42 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر مليون و 870 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

- سيات تاراكو موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

قوة سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تصل الي 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

طرازات السيارات موديل 2023 اوبل كورسا موديل 2023 كاميك موديل 2023 بيجو 508 موديل 2023 تاراكو

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