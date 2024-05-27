يمتلئ سوق السيارات الجديدة بالعديد من طرازات السيارات موديل 2023 ، وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بمواصفات مميزة لتساعدهم على التنقل بسهولة بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

- اوبل كورسا موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

تحتاج اوبل كورسا موديل 2023 الي 8.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .

- سكودا كاميك موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

تتسارع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تورس أوتوماتيك، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر .

تباع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 100 ألف جنيه .

- بيجو 508 موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

سرعة سيارة بيجو 508 موديل 2023 القصوى تصل الي 220 كم/ساعة، وبها قوة 215 حصان، وزودت بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر ، ويصل خزان وقودها الي 62 لتر .

تبدأ أسعار بيجو 508 موديل 2023 من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 819 ألف جنيه .

- بي ام دبليو 218 I موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

عزم دوران بي ام دبليو 218 I موديل 2023 يصل الي 220 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 42 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر مليون و 870 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2023 تباع بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

- سيات تاراكو موديل 2023 :

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون أوفر برايس

قوة سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تصل الي 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات تاراكو موديل 2023 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .