يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات ، بالإضافة الي ان السيارات الجديدة تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ومن ضمن هذه الإصدارات هيونداي توسان موديل 2024 .

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

- مواصفات هيونداي توسان موديل 2024 :

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED ، ومرايات كهربائية، و تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإضاءة داخلية، ومقاعد أمامية كهربائياً، وبها خاصية تشغيل المحرك عن بعد، وبها شاشة معلومات تعمل باللمس، وبلوتوث، وتدعم الخرائط ونظام الملاحة، وبها نظام صوتي من Boss مكون من 7 سماعات، وشاحن للهواتف الذكية لاسلكيا، وبها شاشة عرض بيانات مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

بالإضافة الي ان سيارة هيونداي توسان موديل 2024 زودت أيضا بـ وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبها خاصية التوازن على الطرق المنحدرة DBC، ونظام المساعدة في الثبات TSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS ، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام لـ تحذير الاصطدام ، ونظام لـ تحذير الخروج من المسار، ونظام لـ رصد النقاط العمياء .

- سعه محرك هيونداي توسان الـ SUV :

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

عزم دوران هيونداي توسان موديل 2024 يصل الي 265 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9 ثواني ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 180 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي توسان موديل 2024 الجديدة بمصر :

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 الجديدة بمصر تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 850 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 950 ألف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الي 2 مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها 2 مليون و 175 ألف جنيه، والفئة السادسة سعرها 2 مليون و 250 ألف جنيه .