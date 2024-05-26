عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

أسعار هيونداي توسان
أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وذلك بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات ، بالإضافة الي ان السيارات الجديدة تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ومن ضمن هذه الإصدارات هيونداي توسان موديل 2024 .

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

تخفيضات تصل لـ130 ألف جنيه.. أسعار سيارات GAC في مصر

بسرعات خيالية.. أفضل 3 سيارات رياضية لعام 2024

- مواصفات هيونداي توسان موديل 2024 :

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED ، ومرايات كهربائية، و تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإضاءة داخلية، ومقاعد أمامية كهربائياً، وبها خاصية تشغيل المحرك عن بعد، وبها شاشة معلومات تعمل باللمس، وبلوتوث، وتدعم الخرائط ونظام الملاحة، وبها نظام صوتي من Boss مكون من 7 سماعات، وشاحن للهواتف الذكية لاسلكيا، وبها شاشة عرض بيانات مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

بالإضافة الي ان سيارة  هيونداي توسان موديل 2024  زودت أيضا بـ وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبها خاصية التوازن على الطرق المنحدرة DBC، ونظام المساعدة في الثبات TSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS ، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام لـ تحذير الاصطدام ، ونظام لـ تحذير الخروج من المسار، ونظام لـ رصد النقاط العمياء .

- سعه محرك هيونداي توسان الـ SUV :

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

عزم دوران هيونداي توسان موديل 2024 يصل الي 265 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9 ثواني ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 180 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي توسان موديل 2024 الجديدة بمصر :

أسعار هيونداي توسان 2024 الجديدة بمصر

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 الجديدة بمصر تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 850 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 950 ألف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الي 2 مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها 2 مليون و 175 ألف جنيه، والفئة السادسة سعرها 2 مليون و 250 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة اسعار هيونداى توسان أسعار هيونداي توسان موديل 2024 محرك هيونداي توسان مواصفات هيونداي توسان موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد القرار الجديد للبنك المركزي

موضوعات متعلقة

سيارات جديدة بالسوق المصري بدون زيادات

شاهد| هوندا سيفيك 2025 هايبرد الجديدة

أوبل فرونتيرا الـSUV الجديدة تظهر لأول مرة.. اعرف المواصفات

مواصفات تويوتا ياريس كروس الجديدة

سكودا اوكتافيا A8 الجديدة تباع بهذه الأسعار

أسعار نيسان قشقاي 2024 بالسوق المصري

بعد التخفيضات.. سيارات جديدة بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

شاهد| رينو Rafale E-Tech الهجين الجديدة

ترشيحاتنا

الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة ارتكاب فعل فاضح بالقانون

إغلاق منشأة.. حالات تسمم جديدة في السعودية| ما السبب؟

المقصود بـ «حاضري المسجد الحرام»؟.. وحكم من نوى الإحرام للعمرة في أشهر الحج

أستاذ إدارة الأراضي والمياه: مصر ستكون سلة غذاء العالم بعد انتهاء المشروعات الزراعية

الجماعات الاستيطانية تقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس للأسبوع الجاري: احذروا التعرض للشمس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

من الأجمل.. فنانات تغيرن بعد عملية تكميم المعدة

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

10 طرق فعالة لتسريع نمو العضلات للرياضيين

فيديو

القبض على فنانة شهيرة في هولندا بتهمة حيازة المخدرات.. فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-