عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: 85 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، مدي سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 85 ألف طالب للعام الجامعي 2023/2024 بكليات الجامعة المختلفة، والتي انطلقت السبت 25 مايو وتستمر حتي  يونيو القادم طبقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية.

 وذلك للاطمئنان علي توافر كافة مقومات الراحة للطلاب ، وتذليل العقبات أمامهم خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وكذلك الهيئة المعاونة داخل اللجان حرصا علي انضباط سير الامتحانات، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال اجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

 وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

 

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1700 حالة بقافلة للصحة في بني سويف

تكليف الدكتورة سماح جاد مديرًا لصحة بني سويف

وأكد رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع عمداء الكليات، أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتوافر كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، وجاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، ومراجعتها من حيث الاضاءة، والتهوية، والتعقيم، وعمل اللوحات الاسترشادية للطلاب لسهولة الوصول للجان والحصول علي ارقام الجلوس بسهولة ويسر، وعقد لجان خاصة لطلاب الدمج ولذوي الاحتياجات الخاصة، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سلفا من قبل وزارة التعليم العالي.

واطمأن الدكتور منصور حسن، إلي جاهزية  قاعة الاختبارات الالكترونية ورفع سرعة الاتصال بالإنترنت خلال فترة الامتحانات، إضافة إلي تجهيز الكنترولات بالأعداد اللازمة من اعضاء هيئة التدريس لكل كنترول طبقا لقانون تنظيم الجامعات، وتوفير الاجهزة المطلوبة، والتأكد من صيانتها وتوفير اجهزة التصحيح الالكتروني وتزويدها بأعضاء هيئة التدريس المدربين علي التصحيح الالكتروني. حيث اصدر رئيس الجامعة قرارات بتشكيل اللجان العليا للإشراف علي الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات واعداد التقارير اليومية لعرضها عليه اولا بأول.

الرسم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدين الدراسي الطبية العمل جامع جامعات توفى تعليم العالي بني سويف ت ذوي ذوي الاحتياجات الخاصة رعة زارة التعليم العالي ذوي الاحتياجات رئيس جامعه بني سويف لذوى الاحتياجات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ملابس فاضحة.. تفاصيل صادمة في جرائم البلوجر هدير عبد الرازق تعاقب عليها بالحبس

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

موضوعات متعلقة

خبير آثار يرصد محطات مسار خروج بنى إسرائيل

ترشيحاتنا

محامي سائق ميكروباص معدية أبو غالب يتقدم بطلب عاجل للنيابة العامة.. صورة

صاحب العمر.. القصة وراء تقبيل علاء مرسي يد محمد هنيدي|فيديو جراف

خطفت الأنظار فى يوم تخرجها.. الطفلة جنا عمرو صارت شابة بملامح مختلفة

وفد برلماني يُوصي وزارة التنمية المحلية بحصر كافة المجـ.ـازر بمختلف المحافظات

جهود الدولة المصرية في ملف الزراعة وتحقيق التنمية.. متحدث الوزارة يوضح

العالم الهولندي يحذر من كارثة مرتقبة خلال أيام في هذا المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

حقيقة ولاخيال.. صور شيماء سيف تثير السوشيال ميديا بعد إنقاص وزنها

رفقة أصدقائها.. أسماء جلال تستعرض جمالها

مقاوم طبيعي للسرطان.. سلامة الغذاء تكشف عن أقوى مضاد حيوي على سطح الأرض

فيديو

موعد وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. سكن لكل المصريين

التراجع مستمر .. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

القبض على فنانة شهيرة في هولندا بتهمة حيازة المخدرات.. فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-