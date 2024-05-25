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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1700 حالة بقافلة للصحة في بني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال غنيم إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".        

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 22 و23 مايو الجاري" بقرية طما فيوم مركز إهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، عظام، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1710 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، ومعمل دم 56، ومعمل طفيليات 43، وحالات الأشعة العادية 14، واستصدار 12 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وموجات فوق صوتية 100 حالة، وتحويل 9 حالات  للمستشفى لاستكمال العلاج.

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كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا، والسعار، وإنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية، والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط، والسكر، والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

تجدر الإشارة  إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

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